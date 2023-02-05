Канада отправила Украине первый из четырёх танков Leopard 2

Оттава, , 09:38 — REGNUM Канада отправила на Украину первый из обещанных танков Leopard 2. Об этом канадский министр обороны Анита Ананд сообщила в своём Twitter.

Танк Leopard 2 © Daniel Karmann/globallookpress.com

Боевую машину погрузили на самолёт в аэропорту Галифакса в провинции Новая Шотландия. Министр опубликовала снимки и видеоролик о погрузке.

«Первый канадский Leopard 2 уже в пути», — написала Ананд и подчеркнула, что официальная Оттава твёрдо намерена помогать ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ананд заявила, что Украине будут переданы четыре танка Leopard 2. Всего у Канады 112 таких машин, 82 из которых боевые, а остальные — тренировочные и вспомогательные.