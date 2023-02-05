Меняйло: попавшие под обстрел в Запорожской области не пострадали
Мелитополь, 5 февраля 2023, 08:50 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своём телеграм-канале написал, что никто из группы, которая попала под обстрел в Запорожской области, не пострадал.
«В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал», — сообщил он, добавив, что это был рядовой случай на территории, на которой проходят боевые действия.
Меняйло поблагодарил всех, кто переживал.
Как передавало ИА REGNUM, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты ТАСС и Первого канала попали под обстрел в Запорожской области.