Российский боец: ВСУ используют жителей Артёмовска для разведки

Донецк, , 08:43 — REGNUM Украинские военные используют мирных жителей Артёмовска в качестве разведчиков, переодевая их в свою форму. Об этом рассказал российский боец группы «Вагнер».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, такие случаи были неоднократно. Используя мирных жителей, украинские военные выявляют огневые точки.

«Они переодевают гражданских в вэсэшную форму, выдвигают их до перекрёстка, они там танцуют, потом возвращаются обратно. Проводят разведку», — рассказал РИА Новости боец.

Использование мирного населения в качестве живого щита усложняет штурм города, ограничивая использование артиллерии. Сложнее становится и зачистка зданий, так как в подвалах зачастую находятся люди.

«Чем больше продвигаемся, тем больше гражданских оттуда выходит», — добавил боец.