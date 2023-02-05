Донецк, 5 февраля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Украинские военные используют мирных жителей Артёмовска в качестве разведчиков, переодевая их в свою форму. Об этом рассказал российский боец группы «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, такие случаи были неоднократно. Используя мирных жителей, украинские военные выявляют огневые точки.

«Они переодевают гражданских в вэсэшную форму, выдвигают их до перекрёстка, они там танцуют, потом возвращаются обратно. Проводят разведку», — рассказал РИА Новости боец.

Использование мирного населения в качестве живого щита усложняет штурм города, ограничивая использование артиллерии. Сложнее становится и зачистка зданий, так как в подвалах зачастую находятся люди.

«Чем больше продвигаемся, тем больше гражданских оттуда выходит», — добавил боец.