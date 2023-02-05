Москва, 5 февраля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и российские журналисты попали под обстрел в Запорожской области, передает ТАСС.

Елена Афонина/ТАСС Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло

«Меняйло и корреспонденты ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ в Запорожской области», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный адвокат Павел Астахов и певец Джанго, посещавшие Донецк с гуманитарной миссией, попали под миномётный обстрел.

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