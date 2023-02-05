Таллин, 5 февраля, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Власти Эстонии пытаются убедить союзников, что допуск российский и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже — это ошибочный шаг. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщило Reuters.

007shoes.com Олимпиада

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Решение организаторов игр разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом в Таллине считают неправильным. Для начала Эстония постарается убедить другие страны в неверности такого решения, а затем намерена перейти к более резким действиям.

«Следующий шаг — бойкот», — заявила Каллас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа опроверг информацию о намерении страны бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Он подчеркнул, что «бойкоты никогда ни к чему не приводили».