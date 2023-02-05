Военный политолог Иванников: в ряды ВС России могут попасть украинские диверсанты

Москва, , 05:01 — REGNUM Не исключено, что в среди военных ВСУ, которые перешли на сторону России, могут оказаться диверсанты. Об этих рисках заявил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук и подполковник запаса Олег Иванников изданию URA. RU.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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Он назвал такие угрозы возможными и предложил рассматривать переход солдат и офицеров ВСУ в ВС РФ сразу с нескольких сторон.

«Я не могу исключать того, что это является намеренной акцией… С умыслом в последующем повернуть оружие против российской государственности и российских вооруженных сил», — подчеркнул Олег Иванников.

Он также выразил надежду, что украинские военные понимают бесперспективность участия в борьбе с Россией на стороне ВСУ. Кроме того, у многих украинцев на российской территории живут родственники. Бонусом перехода на сторону России для украинских военных эксперт назвал возможность впоследствии стать гражданами РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи перехода военных ВСУ на сторону России на херсонском участке линии фронта фиксируются регулярно, ранее отмечал врио главы региона Владимир Сальдо.