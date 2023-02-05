Херсонская область, 5 февраля, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Украинские военные беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигирёвского района Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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По словам Барбашова, проблема в беспорядочном на много десятков километров вглубь минировании района в период нахождения там линии разграничения.

«Проселочные дороги заминированы, и люди подрываются. Недавно был подрыв — пострадали дети и их семья. Передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно», — предупредил глава Снигирёвского района.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие массово отступают из города Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Боевики отходят из населённого пункта группами по 6-8 человек.