Дамаск, 5 февраля, 2023, 04:00 — ИА Регнум. В Сирии прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, сказавшего во время выступления в Волгограде на празднованиях годовщины Сталинградской битвы, что «современная война с Россией будет совсем другой». Сирийский профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла предложил трактовать эти слова как чёткий сигнал о том, что РФ обладает новейшим оружием, способным в том числе наносить удары и по Европе, и за её пределами.

ИА REGNUM Россия

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Эксперт подчеркнул, что Россия никуда не посылала свои танки, а «защищает свою национальную безопасность». Он считает, что в случае перехода странами Запада «красных линий» РФ будет бескомпромиссно использовать все виды вооружений, которые есть у неё в арсенале.

«Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за её пределами», — отметил Абу Абдалла.

Он уверен, что поставляемое Украине из стран Запада оружие не изменит расстановку сил в противостоянии между Киевом и Москвой.

«В любом случае это оружие не изменит намеченные цели России в специальной операции и не отложит план», — также сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отправка оружия и военной техники Украине не увеличивает её шансы устоять в конфликте с Россией, ранее заявил журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness. Он напомнил, что, когда российская армия воевала с Германией, имевшей техническое превосходство, это не спасло немцев от поражения. Тогда главным недостатком армии Германии была нехватка численности военных и проблемы в экономике.