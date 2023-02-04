Брюссель, 5 февраля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл с 5 февраля запрет на поставки нефтепродуктов из России и совместно с G7 и Австралией установил ограничения цен на них.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Лимиты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории начали действовать с 5 февраля. Переходный период будет длиться 55 дней, до 1 апреля.

Уровни цен Евросоюз будет пересматривать каждые два месяца.

Напомним, Россия в конце 2022 года запретила продавать нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых предусмотрен потолок цен.

По мнению экспертов, эмбарго существенно изменит логистику поставок, что приведет к росту цен на дизельное топливо в Европе.

Каки сообщало ИА REGNUM, власти Евросоюза утвердили решение о введении так называемого потолка цен на российские нефтепродукты.