Вашингтон, 5 февраля, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что настаивал на том, чтобы сбить аэростат из Китая как можно скорее ещё 1 февраля — сразу после того, как узнал о нарушении воздушного пространства США. Заверения американского лидера опубликовала пресс-службе Белого дома.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

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«В среду, когда меня проинформировали о шаре, я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее», — сказал Байден.

Он пояснил, что медлить с ликвидацией подозрительного шара пришлось из-за опасений министерства обороны страны, что устройство при падении может нанести вред людям. В Пентагоне тогда предложили подождать, когда шар сменит место дислокации на более безопасное.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как американское воздушное пространство нарушило китайское оборудование, названное метеозондом, отношения между КНР и США обострились. В Соединённых Штатах назвали произошедшее нарушением суверенитета США и пренебрежением международным правом, а госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай.