Вашингтон, 4 февраля, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Размещение гиперзвуковых ракет большой дальности LRHW и крылатых снарядов наземного базирования Tomahawk на территории Японии запросили у властей страны США. Свои намерения там объяснили необходимостью уравновесить силы с Китаем, сообщило «Санкэй симбун».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Отмечается, что в Японии готовы предоставить Штатам такую возможность, но конкретное место, где будут находиться ракеты, пока не определено.

«Предполагаются остров Кюсю и другие места», — отметили в правительстве Японии.

Целью размещения вооружений называется противостояние средствам средней дальности Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между КНР и США обострились после того, как американское воздушное пространство нарушило китайское оборудование, названное метеозондом. В США сбили китайский аэростат и назвали произошедшее нарушением суверенитета США и пренебрежением международным правом.