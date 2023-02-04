Берлин, 4 февраля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В Берлине ставят под сомнение реализацию плана по поставкам Киеву танков Leopard 2 для формирования двух танковых батальонов. Об этом 4 февраля пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах.

Axel Heimken/globallookpress.com Танки Leopard

По информации издания, в ведомстве федерального канцлера и минобороны ФРГ возникли сомнения из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров.

«Формирование танковых батальонов оказывается трудным делом», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что во время видеоконференции с участием нового главы минобороны Бориса Писториуса ни одна страна ЕС не взяла на себя обязательства по участию в поставках Киеву более современных танков Leopard 2A6.

Согласно материалу, в ведомстве канцлера надеются, что некоторые страны получится привлечь к сотрудничеству и к концу марта два батальона будут укомплектованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Португалия согласилась отправить Киеву танки Leopard.