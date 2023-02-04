Анкара, 4 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Швеция отдаляется от вступления в НАТО, так как ей создают помехи террористические сообщества, заявил 4 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Annette Riedl/globallookpress.com Мевлют Чавушоглу

«Террористические организации закладывают мины, особенно на пути Швеции к членству в НАТО. Швеция специально наступает на эти мины. Она может очистить их, если захочет», — сказал он.

Турция готова снова обсудить вопрос вступления Швеции в Североатлантический альянс после выполнения Стокгольмом взятых обязательств, отметил Чавушоглу.

«В создавшейся ситуации Турция не может согласиться на вступление Швеции в НАТО», — подытожил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал возможным членство в НАТО Финляндии, но заявил о намерении выступать против вступления в альянс Швеции до тех пор, пока там на фоне бездействия правоохранителей «позволяют сжигать священное писание — Коран».