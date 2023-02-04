Агент Головина прокомментировал интерес к футболисту со стороны дортмундской «Боруссии»

Монако, , 19:13 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сейчас сосредоточен на игре свой клуб. Об этом 4 февраля заявил «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Александр Клюев, комментируя информацию об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».

Александр Головин © Алексей Даничев/РИА Новости

«Саша — игрок «Монако». Сейчас он серьёзно готовится к завтрашней выездной игре с «Клермоном». Все мысли сейчас об этом», — сказал Клюев.

Ранее портал Metaratings сообщил, что «Боруссия» заинтересована в приобретении 26-летнего российского футболиста, но представители немецкого клуба не обращались в «Монако».

Матч 22-го тура чемпионата Франции «Клермон» — «Монако» состоится 5 февраля. В нынешнем сезоне Головин сыграл 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.