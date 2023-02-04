В Эстонии заявили, что не будут бойкотировать Олимпиаду из-за нейтральных спортсменов из России

Таллин, , 18:15 — REGNUM Эстония не намерена бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если туда допустят российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом 4 февраля заявил президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа.

Нейтральный статус российских спортсменов на Олимпиаде-2018 © Иван Писаренко/ТАСС

«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — приводит слова Сыырумаа портал err. ee.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию, могут допустить к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе, без флага и гимна.