Эстония выступила против бойкота Игр из-за нейтральных спортсменов из РФ
Таллин, 4 февраля 2023, 18:15 — REGNUM Эстония не намерена бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если туда допустят российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом 4 февраля заявил президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа.
«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — приводит слова Сыырумаа портал err. ee.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию, могут допустить к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе, без флага и гимна.