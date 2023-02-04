Вашингтон, 4 февраля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Китайский аэростат, замеченный в небе США, может покинуть Восточное побережье Америки 4 февраля. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию национального управления океанических и атмосферных исследований.

Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

По информации журналистов, аэростат может покинуть Восточное побережье США утром 4 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, в Пентагоне сообщили, что в небе над США находится разведывательный аэростат, американские Вооруженные силы его отслеживают. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что спекуляция на теме якобы китайского шпионского аэростата не способствует урегулированию вопроса.

По словам члена Политбюро ЦК КПК, директора аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, шумиха, которую создали США из-за случайного проникновения китайского воздушного шара в американское воздушное пространство, неприемлема.