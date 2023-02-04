Париж, 4 февраля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Франция руководствуется нормами международного и европейского права в вопросе изучения возможности использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, сообщила 4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Christian Ohde/face to face/globallookpress.com Замороженные активы

Она подчеркнула, что сейчас в Евросоюзе имеются существенные суммы замороженных активов России.

По её словам, несколько стран уже рассматривают возможность использования данных средств для восстановления Украины.

«Сегодня мы не в состоянии принять решение по этому вопросу, но, каким бы оно ни было, ответственность лежит на тех, кто выбрал поддержку военной экономики и продолжает это делать, несмотря на четкие сигналы осуждения со стороны международного сообщества и санкции», — сказала Лежандр.

Она утверждает, что Россию нужно «вернуть» к поведению ответственного государства, тем более страна является постоянным членом Совета Безопасности ООН и выступает гарантом соблюдения Устава ООН.

Напомним, в апреле 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что сумма замороженных российских активов — около 300 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на агентство Bloomberg, юридическая служба ЕС нашла «основания» для использования 33,8 млрд евро из замороженных активов России для передачи их Киеву.