Николай Басков пошутил над канадскими санкциями

Москва, , 15:57 — REGNUM Включение в санкционный список Канады «в целом приятно», с иронией заявил народный артист России певец Николай Басков 4 февраля в своём телеграм-канале.

Николай Басков © Андрей Эрштрем / Известия

Канадские власти уделили его патриотической позиции много внимания, пошутил Басков и предположил, что МИД Канады «всем составом» смотрел концерт на Красной площади и старательно вносил в список выступавших. Он также обвинил Оттаву в двойных стандартах.

«Теперь, если ты поддерживаешь свою страну и её безопасность, тебя называют пропагандистом. Двойные стандарты Запада в действии», — подчеркнул артист.

Басков добавил, ему «в целом приятно», что теперь он известен и в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, Басков наряду с другими артистами попал в новый санкционный список Канады 3 февраля. Всего в него вошли 38 физических и 15 юридических лиц из России.