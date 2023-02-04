Перт, Австралия, 4 февраля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Акула напала на 16-летнюю девочку на реке Суон в штате Западная Австралия, подросток скончался от полученных травм. Об этом сообщает 4 февраля Daily Mail.

Andrew Fox/globallookpress.com Акула

Трагедия произошла в пригороде Перта, когда девочка каталась на водных лыжах вместе с друзьями. Подростки увидели стаю дельфинов и решили поплавать с ними, в этот момент их атаковала акула.

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Девочку вытащили из воды с серьёзными травмами ног. Медики попытались спасти её, но она скончалась.

Отмечается, что смертельное нападение акулы на реке Суон фиксировали всего однажды и ровно сто лет назад — 31 января 1923 года. Местные власти оповестили население об инциденте.