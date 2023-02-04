В Латвии украли деньги, выделенные на строительство забора на границе с Белоруссией

Рига, , 14:28 — REGNUM В Латвии украли часть денег, выделенных на строительство забора на границе с Белоруссией. Об этом 4 февраля сообщает Sputnik Беларусь.

Колючая проволока Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что правоохранительные органы Латвии выявили крупное хищение, которое было совершено в рамках закупки колючей проволоки.

Ущерб составил более €373 тыс. Прокуратура выдвинула обвинение руководству Государственного агентства снабжения (ГАС) и совладельцу компании DN Sistemas Юрису Тейвансу — поставщику проволоки.

Первое судебное заседание в Рижском городском суде состоится 24 апреля.