В Латвии украли деньги, выделенные на забор на границе с Белоруссией
Рига, 4 февраля 2023, 14:28 — REGNUM В Латвии украли часть денег, выделенных на строительство забора на границе с Белоруссией. Об этом 4 февраля сообщает Sputnik Беларусь.
Отмечается, что правоохранительные органы Латвии выявили крупное хищение, которое было совершено в рамках закупки колючей проволоки.
Ущерб составил более €373 тыс. Прокуратура выдвинула обвинение руководству Государственного агентства снабжения (ГАС) и совладельцу компании DN Sistemas Юрису Тейвансу — поставщику проволоки.
Первое судебное заседание в Рижском городском суде состоится 24 апреля.