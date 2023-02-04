Брюссель, 4 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Власти Евросоюза утвердили решение о введении так называемого потолка цен на российские нефтепродукты, сообщили 4 февраля в Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Днем ранее, 3 февраля, соответствующее решение утвердили постпреды стран Евросоюза.

Потолок предполагается установить на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель — на продукты, торгующиеся со скидкой.

В Москве ранее заявили, что не будут выполнять антирыночных норм, продвигаемых западными странами, и что никакие потолки цен в контрактах указываться не будут.