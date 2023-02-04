В зоопарке под Херсоном полиция обнаружила тайник ВСУ с боеприпасами

Геническ, Херсонская область, , 12:31 — REGNUM На территории зоопарка в Херсонской области сотрудники полиции при поддержке силовиков обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами, сообщает 4 февраля пресс-служба ГУ МВД по региону.

В Херсонской области в зоопарке заповедника полицейские обнаружили тайник ВСУ с патронами ГУ МВД Херсонской области

По данным ведомства, тайник найден 3 февраля при обследовании зоопарка в посёлке городского типа Аскания-Нова в Чаплинском муниципальном образовании Херсонской области. Здесь расположен одноименный природный парк и заповедник, в зарослях кустов недалеко от ограждения силовики обнаружили закопанный в землю схрон с патронами.

«Из него извлечены четыре цинка, в которых находились 100 патронов калибра 7,62 мм и 2722 калибра 5,45 мм», — уточнили в управлении.

По данному факту ведётся проверка.

В Херсонской области в зоопарке заповедника полицейские обнаружили тайник ВСУ с патронами ГУ МВД Херсонской области

Напомним, в конце января полиция Херсонской области нашла схрон со взрывчаткой и боеприпасами в посёлке городского типа Новоалексеевка Генического муниципального округа.