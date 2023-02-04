Москва, 4 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Внесение в санкционный список Канады никак не отразится на жизни народного артиста России, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Об этом сам артист заявил 4 февраля.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев

По словам Расторгуева, лет 20 назад он был в США и Канаде на гастролях и понял, что в этих странах ему некомфортно. Он решил туда больше не ездить.

«Я дал себе зарок: никогда туда больше ни ногой. Тем более это недружественное нам государство», — сказал изданию «Подъём» артист.

Лидер «Любэ» добавил, что не имеет ничего общего с тамошней тусовкой, «для которой работают все артисты популярных жанров из России», и решение канадских властей на него никак не повлияет. Вместе с тем ограничения со стороны Канады были ожидаемы после включения артиста в чёрный список ЕС в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада ввела санкции против 38 физических и 15 юридических лиц из России, в их числе Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов и другие известные артисты.