Саратов, , 11:58 — REGNUM Попавший в смертельное ДТП в Саратовской области автомобиль Lada Largus принадлежит районной больнице и вез пациентов на гемодиализ. Об этом 4 февраля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пострадавшие из автомобиля Largus Краснопартизанской районной больницы были транспортированы на гемодиализ в Балаково», — написал он в телеграм-канале.

Костин добавил, что пациентов погибло три человека и двое пострадавших были доставлены в Балаковскую городскую клиническую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 4 февраля в Саратовской области. Утром на трассе Самара — Пугачёв столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека.

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