В Саратовской области произошло ДТП с грузовиком, погибли четыре человека

Самара, , 10:24 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 4 февраля в Саратовской области. Утром на трассе Самара — Пугачёв столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В 09:47 (08:47 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Балаковском районе на трассе Самара — Пугачев произошло столкновение грузового автомобиля и Lada Largus», — написал он, добавив, что в результате инцидента погибли четыре человека, находящиеся в легковушке, ещё двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в США задержали двоих подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка.