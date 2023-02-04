В США задержали подозреваемых в убийстве шести человек
Вашингтон, 4 февраля 2023, 09:57 — REGNUM В США задержали двоих подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка, сообщил офис шерифа округа Туларе.
Отмечается, что они подозреваются в убийстве шести человек, включая 10-месячного младенца.
Напомним, по данным Associated Press, убийство шести человек в штате Калифорния, в том числе полугодовалого ребёнка и его 17-летней матери, предположительно совершила банда.
Сообщения о стрельбе в общине Гошен, расположенной в 56 км к юго-востоку от Фресно в сельскохозяйственной долине Сан-Хоакин, поступили рано утром 16 января.