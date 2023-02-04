Вашингтон, , 09:57 — REGNUM В США задержали двоих подозреваемых в убийстве шести человек, включая ребенка, сообщил офис шерифа округа Туларе.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шериф округа Туларе Майк Бордо объявил о задержании 35-летнего Анхеля Уриарте… и 25-летнего Ноа Бёрда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они подозреваются в убийстве шести человек, включая 10-месячного младенца.

Напомним, по данным Associated Press, убийство шести человек в штате Калифорния, в том числе полугодовалого ребёнка и его 17-летней матери, предположительно совершила банда.

Сообщения о стрельбе в общине Гошен, расположенной в 56 км к юго-востоку от Фресно в сельскохозяйственной долине Сан-Хоакин, поступили рано утром 16 января.