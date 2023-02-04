Москва, 4 февраля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Руководство некоторых стран Африки хотело бы присоединиться к БРИКС. Об этом 4 февраля заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, усиление влияния БРИКС в мире вызывает беспокойство у США. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в странах БРИКС появилась идея создания единой валюты. В декабре 2022 года глава администрации южноафриканского города Дурбана Муса Мбхеле заявил, что Россия всегда была другом для ЮАР, а после создания БРИКС сотрудничество двух стран лишь усилилось.