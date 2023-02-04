Онколог рассказал, как пациентам снизить риск возвращения рака
Москва, 4 февраля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Отказ от употребления алкоголя и курения табака, а также нормализация веса, низкокалорийное питание и физическая активность уменьшают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов. Об этом 4 февраля заявил врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Московского департамента здравоохранения Михаил Федянин.
«В ряде исследований показано, что отказ от курения табака, физическая активность, низкокалорийное питание, нормализация веса снижают риск возврата онкологии», — приводит РИА Новости его слова.
Врач добавил, что после победы над раком пациенты могут возвращаться к обычной жизни, при этом нужно постоянные проходить осмотры, чтобы не пропустить развитие вторых опухолей и возврата болезни, а также вовремя осуществлять профилактику возникновения или усугубления сопутствующей патологии, риск которой у данных пациентов повышен.
4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раком.
Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин высоко оценил роль в борьбе с раком Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии.