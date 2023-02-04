Посол Озеров: со странами Африки обсуждается переход на торговлю в нацвалютах

Каир, , 08:40 — REGNUM Россия обсуждает со многими африканскими странами переход на торговлю в национальных валютах, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров.

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров © Сергей Фадеичев/ТАСС

По его словам, подобные переговоры — это сложный процесс, при котором и российские регулирующие органы, и органы стран Африки должны принять соответствующие решения.

«Ведём переговоры со многими странами», — ответил Озеров РИА Новости на вопрос о возможности использования нацвалют в торговле с Африкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января глава МИД Египта Самех Шукри заявил о намерении Каира и Москвы наращивать долю расчётов в национальных валютах.