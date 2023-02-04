Посол: требования Запада к странам Африки не сотрудничать с Россией дают обратный эффект

Москва, , 08:19 — REGNUM Требования Запада к странам Африки не сотрудничать с Россией дают противоположный эффект. Об этом 4 февраля заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Олег Озеров © Нина Зотина/РИА Новости

По его словам, требования западных стран к африканским государствам не сотрудничать с Россией дают обратный эффект.

«Потому что попытка диктата, навязывания своих норм и правил другим странам вызывает острую реакцию со стороны многих африканских государств, которые так же, как и Россия, отстаивают свой суверенитет», — приводит РИА Новости его слова.

Озеров также отметил, что попытки Запада приписать России какую-то злонамеренную деятельность в Африке являются несостоятельными.

Как передавало ИА REGNUM, решение России, Китая и ЮАР провести совместные военно-морские учения привело к ярости Запада. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, сейчас Россия ведёт создание независимых от стран Запада механизмов сотрудничества с партнёрами, желающими «по-честному сотрудничать».

Тем временем американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что всем странам Африки было сделано предупреждение о том, что нужно соблюдать антироссийские санкции, в противном случае США будут «решительно реагировать».