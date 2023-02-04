Москва, 4 февраля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Корреспондент норвежского издания NRK Гру Хольм посетила Москву и раскритиковала тех, кто поддерживает спецоперацию России. Особенно её возмутила выставка на Старом Арбате в Москве, посвящённая детям Донбасса, жительница Норвегии сочла её «оправданием агрессии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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Корреспондент высказала мнение, что россияне поддерживают проведение СВО потому, что эти действия мало отразились на их жизни. Хольм также констатировала изобилие подсанкционных товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту и развитие интернет-торговли.

«Так что, если есть желание, запросто можно жить так, словно все по-старому», — подытожила норвежский корреспондент.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Сербии Александр Вучич рассказал, что страну вынудили осудить спецоперацию, проводимую Россией на Украине. Тогда Сербия руководствовалась намерением сохранить своё положение на международной арене, отметил он.