Пушков: китайский аэростат в небе над США вызовет напряженность в отношениях двух стран

Москва, , 05:35 — REGNUM Попадание китайского аэростата в воздушное пространство США приведёт к росту напряжённости в отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами Америки. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, пояснив, что это будет «эффект сбежавшего шара».

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сенатор предрёк, что последствия инцидента будут «глубокими, далеко идущими и не ограничатся лишь переносом визита госсекретаря Блинкена в Пекин».

«Если бы в Вашингтоне приняли объяснения Пекина, что это всего лишь гражданский научный аппарат, вряд ли там бы приняли решение отложить визит Блинкена», — уверен Пушков.

Он также полагает, что теперь в США изменят отношение к Китаю и будут иначе воспринимать технологические возможности КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, как нарушение суверенитета США и пренебрежение международным правом расценили в Белом доме нахождение аэростата из Китая в американском воздушном пространстве. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер.