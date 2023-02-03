Москва, 4 февраля, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 февраля, провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое было посвящено борьбе с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

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Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул, что вопрос борьбы с терроризмом является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности государства.

Свой доклад на совещании представил глава ФСБ России Александр Бортников.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай нацелены укрепить диалог в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом рассказал в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.