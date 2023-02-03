Москва, 4 февраля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Новый санкционный перечень Канады опубликован 3 февраля. В него внесены 15 организаций и 38 граждан России, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

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В том числе под санкции попала медиагруппа «Россия сегодня», включающая в себя девять информационных ресурсов, самые крупные из которых — РИА Новости, «Прайм» и «ИноСМИ». Ресурсы холдинга также освещают события на Украине (Ukraina.ru) и в странах Балтии (Baltnews).

Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселёв назвал действия канадских властей, продолжением эскалации конфликта, так как в список попали в том числе «артисты, не имеющие никакого отношения к политике».

«Это ни к чему хорошему не приведёт», — уверен Киселёв.

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал не одобренные Совбезом ООН ограничительные меры незаконными, подчеркнув, что «все об этом прекрасно знают, но на Западе уже все давно забыли о международном праве».

Ограничения налагаются на главного редактора «Россия сегодня» Дмитрия Горностаева, ведущего ВГТРК Сергея Брилёва и военного корреспондента Евгения Поддубного. В список также попали порядка 20 российских деятелей культуры. Канадские санкции коснулись Михаила Боярского, Марата Башарова, Николая Баскова, Димы Билана, Николая Расторгуева, Олега Газманова, Александра Маршала, Александра Буйнова, Максима Аверина, Игоря Бутмана, Дмитрия Дюжева, Михаила Галустяна, Полины Гагариной, Надежды Бабкиной, Даны Борисовой, Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной и Виктории Дайнеко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 3 февраля раскрыла подробности десятого пакета санкций против России. Предполагается, что объём налагаемых ограничений составит 9 млрд евро.