Лондон, 3 февраля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы альянс НАТО вёл себя иначе и не расширялся, приближаясь к границам России. К такому выводу пришли читатели издания Daily Mail, комментируя слова президента России Владимира Путина о намерении ответить на угрозы Запада и поставки бронетехники Киеву.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Байден, хватит дразнить русского медведя», — призвали британцы.

Читатели издания также высказали мнения, что США напросились на этот конфликт, лелея цель нанести поражение России, а НАТО не должно было расширяться и приближаться к границам «этой ядерной державы».

«Зеленскому (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) нужно сдаться, чтобы наступил мир», — пришёл к выводу один из читателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве Владимир Путин заявил, что Россия ответит тем, кто ей угрожает, не только бронетехникой, и у неё есть чем ответить. Он призвал осознавать это.