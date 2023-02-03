Вашингтон, 3 февраля, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Как нарушение суверенитета США и пренебрежение международным правом расценили в Белом доме нахождение аэростата из Китая в американском воздушном пространстве. Об этом заявила пресс-секретар администрации президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер, одобрив решение госсекретаря страны Энтони Блинкена отложить визит в КНР после этого инцидента.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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В Белом доме такое намерение было поддержано единогласно, визит назван «в настоящее время нецелесообразным», несмотря на сожаления властей КНР о случившемся.

«Президент согласился с решением госсекретаря не отправляться в эту поездку. Нахождение этого шара в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета, а также международного права. И это неприемлемо», — отметила Карин Жан-Пьер.

В Вашингтоне также акцентировали внимание, что «внимательно следят» за метеообъектом и «изучают все возможные варианты».

Как сообщало ИА REGNUM, представителю МИД России Марии Захаровой показалось странным решение министерства обороны и администрации президента США не сбивать обнаруженный над территорией страны аэростат из Китая. В этом решении она увидела признак беспомощности американских властей.