Рим, 3 февраля, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Италия и Франция готовятся к поставкам на Украину систем противовоздушной обороны Samp/T — Mamba. Министры обороны стран Гуидо Крозетто и Себастьян Лекорню обсудили технические нюансы этого процесса в телефонном разговоре 3 февраля, следует из документа, опубликованного по итогам беседы.

(сс)Georges Seguin SAMP-T

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В официальном сообщении говорится, что Киев получит технику весной 2023 года.

«Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки», — подчёркивается в документе.

Целью поставок министры назвали обеспечение защиты Украины «от атак российских беспилотников, ракет и самолётов».

Как сообщало ИА REGNUM, отправляемые Киеву Италией и Францией системы противовоздушной обороны SAMP/T, как ожидается, начнут функционировать на Украине примерно через семь-восемь недель, ранее заявлял министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.