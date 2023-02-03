Вдруг не попадут — Захарова о решении США не сбивать китайский аэростат
Москва, 3 февраля 2023, 22:33 — REGNUM Представителю МИД России Марии Захаровой показалось странным решение министерства обороны и администрации президента США не сбивать обнаруженный на территории страны аэростат из Китая. В этом решении она увидела признак беспомощности американских властей.
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Она отметила, что Байден согласился с главой Пентагона, что лучше не сбивать объект из опасений о рисках для людей на земле.
Как сообщало ИА REGNUM, в США возмутились бездействию Вашингтона после сообщений о «шаре-шпионе». А в Пентагоне заявляли о том, что американские Вооруженные силы отслеживают аэростат. В Китае объяснили появление объекта в небе США отклонением аэростата от курса.