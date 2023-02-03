Москва, 3 февраля, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Представителю МИД России Марии Захаровой показалось странным решение министерства обороны и администрации президента США не сбивать обнаруженный на территории страны аэростат из Китая. В этом решении она увидела признак беспомощности американских властей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Раньше мир думал, что в Белом Доме администрация Байдена. А сейчас все поняли — там просто кегли, и это страйк», — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что Байден согласился с главой Пентагона, что лучше не сбивать объект из опасений о рисках для людей на земле.

«Вдруг не попадут — американские люди рискуют занервничать?» — иронизирует представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в США возмутились бездействию Вашингтона после сообщений о «шаре-шпионе». А в Пентагоне заявляли о том, что американские Вооруженные силы отслеживают аэростат. В Китае объяснили появление объекта в небе США отклонением аэростата от курса.