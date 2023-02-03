Захарова: Шольц вынужден оправдываться о взрывах на «Северных потоках»
Берлин, 3 февраля 2023, 21:41 — REGNUM Судя по тому, как ведет себя канцлер Германии Олаф Шольц в ситуации вокруг взрывов на «Северных потоках», Берлину есть что скрывать, заявила 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что не намерен комментировать ход «расследования» до его завершения, и призвал к тому же остальных немецких политиков.
В ситуациях, когда виновной назначается Россия, комментарии даются молниеносно, когда же российский след придумать не удается, а также не удается скрыть след западный, следуют лицемерные заявления о презумпции невиновности, сказала Захарова.
Шольц вынужден оправдываться, и это симптоматично, отметила представитель МИД.