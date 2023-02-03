В ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
В ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель
Брюссель, 3 февраля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Постпреды стран ЕС согласовали так называемый потолок цен на российские нефтепродукты, сообщили 3 февраля в представительстве Швеции в Совете ЕС.
Алексей Майшев/РИА Новости
Московский нефтеперерабатывающий завод
Потолок предполагается установить на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель — на продукты, торгующиеся со скидкой.
Решение должно быть утверждено Советом ЕС.
В Москве ранее заявили, что не будут выполнять никаких антирыночных норм западных стран и никакие потолки цен в контрактах указываться не будут.