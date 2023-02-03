Вашингтон, 3 февраля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен отложить визит в Китай из-за истории со «шпионским аэростатом», передает ABC 3 февраля.

Сергей Карпухин/ТАСС Энтони Блинкен

Визит должен был состояться в ближайшие дни.

Ранее в Пентагоне сообщили, что правительство США обнаружило высотный воздушный шар-разведчик над материковой частью страны.

Позднее в Пекине заявили, что объект, о котором идет речь, — это потерявший управление и отклонившийся от курса китайский метеорологический зонд. В Пекине сослались на обстоятельства непреодолимой силы и выразили свое сожаление.