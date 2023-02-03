Москва, 3 февраля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Московский суд арестовал администратора телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ксению Розину.

Пресс-служба Тверского суда/ТАСС Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов (на дальнем плане) в Тверском суде

По её словам, постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 апреля.

Отмечается, что подозреваемому пока не было предъявлено обвинение.

По данным столичного главка МВД, в феврале в полицию обратился бизнесмен и меценат из России, у которого на протяжении нескольких лет вымогали деньги. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по части 3 статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Ранее стало известно, что задержанный администратор телеграм-канала «Новый век» Александр Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

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