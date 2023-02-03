Москва, 3 февраля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Для жителей четырёх новых российских регионов к началу лета 2023 года появится возможность оформить ипотечный кредит, сообщил 3 февраля заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Валерий Мельников/РИА Новости Новые дома в Мариуполе

Представитель Минфина отметил, что развитие ипотечного кредитования в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях является первоочередной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента России Владимира Путина, льготная ипотека под 2% в новых регионах страны повысит темпы восстановления городов и посёлков.