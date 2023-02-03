Москва, 3 февраля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. На дорогах России работают более 25 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД, сообщили в МВД 3 февраля.

Александр Кряжев/РИА Новости Комплекс автофиксации нарушений ПДД

Применение данных комплексов позволяет ежегодно ликвидировать свыше 1,5 тысячи аварийно-опасных участков дорог, отметили в пресс-службе ведомства.

На протяжении последних четырех лет ситуация последовательно улучшается, подчеркнули в МВД. Число погибших в ДТП в 2022 году сократилось на 5% (на 700 человек).

Как сообщалось ранее, согласно итогам опроса ВЦИОМ, главная причина дорожно-транспортных происшествий, по мнению граждан России, — низкий уровень культуры участников дорожного движения.