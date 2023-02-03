Лондон, 3 февраля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Британского поп-рок-исполнителя и автора песен Гари Глиттера освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за сексуальные преступления в отношении трёх школьниц. Об этом сообщает 3 февраля The Guardian.

Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Гари Глиттер

Глиттер провёл в заключении половину 16-летнего срока. Его освободили из тюрьмы The Verne в графстве Дорсет. В министерстве юстиции пояснили, что 78-летний артист будет подчиняться строгим условиям освобождения и в случае их нарушения вернётся за решётку.

Отмечается, что Глиттер, настоящее имя которого Пол Фрэнсис Гэдд, в 1970-х годах напал на двух девочек 12 и 13 лет, которых заманил за кулисы. Тогда он находился на пике своей славы. В 1975 году он пытался изнасиловать третью девочку, которой не было и десяти лет. Обвинения ему предъявили почти 40 лет спустя.

Суд признал певца виновным в попытке изнасилования, половом акте с девочкой младше 13 лет и сексуальных домогательствах. Оспорить приговор Глиттеру не удалось, в тюрьму его заключили в 2015 году.