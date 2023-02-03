Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Американские пользователи одной из социальных сетей выразили свое возмущение реакцией правительства США на появление якобы китайского разведывательного аэростата в небе страны. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США Цитата из видео Китайский аэростат. 2023. США

Так, один из пользователей поинтересовался, почему Вашингтон не защищает небо США: «Как могло произойти, что Китай может запускать воздушный шар-шпион и его не сбивают? Что это за руководство?»

Другой пользователь усмехнулся: «Правительство несколько лет не может запретить TikTok, о чем вообще может тогда идти речь?»

Другой житель США спросил: «Что это за министерство обороны, которое узнаёт о чем-то подобном лишь после того, как объект уже долетел до Монтаны?»

Пользователи отмечают, что если президент США Джо Байден не может защитить суверенитет своей страны, то он должен быть освобожден от должности.

Люди также поинтересовались, какова была бы реакция США, если бы шар прилетел из России.

Как передавало ИА REGNUM, в Пентагоне сообщили, что в небе над США находится разведывательный аэростат, американские Вооруженные силы его отслеживают.