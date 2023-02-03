Симферополь, 3 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что постоянные заявления руководства Украины о планах забрать Крым являются сказками. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Гридчина напомнила, что руководство Киева постоянно заявляет о том, что намерено забрать Крым.

«Ну что еще может делать украинское руководство, чтобы повысить падающий с каждым днем боевой дух у своих военных, как в очередной раз рассказывать сказки о скором взятии Крыма», — приводят журналисты её слова.

Она также отметила, что украинские политики в своих заявлениях опираются на методические рекомендации своих кураторов из США.

«Крым — это кость в горле для США, для которых получение полуострова — это несбыточная мечта», — добавила Гридчина.

Как передавало ИА REGNUM, врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад для захвата российских территорий.