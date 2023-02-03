Песков: Донбасс защищен не до конца, поэтому СВО продолжается
Песков заявил, что безопасность Крыма надежно обеспечена
Москва, 3 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Донбасс пока защищен от атак украинской армии не до конца, поэтому военная спецоперация продолжается, заявил журналистам 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости
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Отвечая на просьбу прокомментировать планы МВД Украины по созданию «штурмовых бригад» для захвата Крыма и Донбасса, Песков отметил, что Россия должна защитить своих граждан.
«Пока эта цель достигнута не полностью», — сказал он.
Что касается Крыма, то его безопасность надежно обеспечена, добавил Песков.
Как сообщалось ранее, врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из полицейских, военных и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.